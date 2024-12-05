Курс валют НБУ на 5 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 декабря, снизился до отметки 41.6628 за 1 доллар.
Евро подешевел на 12 коп до 43.7043 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 3 коп до 52.7618 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 46.9705 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на до 10.1955 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.662800
|EUR
|Евро
|43.704300
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.761800
|CHF
|Швейцарский франк
|46.970500
|PLN
|Польский злотый
|10.195500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.