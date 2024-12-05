Курс валют НБУ на 5 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 декабря, снизился до отметки 41.6628 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 43.7043 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 3 коп до 52.7618 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 46.9705 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на до 10.1955 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.662 800 EUR Евро 43.704 300 GBP Фунт стерлингов 52.761 800 CHF Швейцарский франк 46.970 500 PLN Польский злотый 10.195 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.