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Курс валют НБУ на 5 декабря

Курс валют НБУ на 5 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 декабря, снизился до отметки 41.6628 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 43.7043 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 3 коп до 52.7618 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 46.9705 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на до 10.1955 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.662800 --0.0344
EUR Евро 43.704300 --0.1195
GBP Фунт стерлингов 52.761800 +0.0315
CHF Швейцарский франк 46.970500 --0.1157
PLN Польский злотый 10.195500 --0.0039

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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