Глава вооруженных сил Британии предупредил о риске ядерной войны

Глава вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что мир сейчас находится на пороге "третьей ядерной эры", с "почти полным отсутствием" предохранителей, которые бы обезопасили человечество от этой катастрофы, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Financial Times.

Во время лекции в аналитическом центре Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне Радакин отметил, что нынешний мировой порядок претерпит серьезные изменения.

"Мы находимся на рассвете ядерной эры, которая характеризуется ... распространением ядерных и разрушительных технологий, а также почти полным отсутствием архитектуры безопасности, которая существовала ранее" , – отметил он.

"Мы должны понимать, что поставлено на карту, и готовы ли мы действовать в соответствии с новыми вызовами" , – заявил Радакин, добавив, что опасность ядерной войны возрастает из-за отсутствия эффективной международной архитектуры безопасности.

Его мрачная оценка прозвучала после того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Россию в содействии ядерной программе Северной Кореи в обмен на участие северокорейских войск в войне против Украины.

Радакин также предостерег, что оборонный договор между Москвой и Пхеньяном "может предусматривать обмен самыми чувствительными технологиями и опытом".

Издание отмечает, что за последние годы Россия и США вышли из ряда ключевых договоров о контроле над вооружениями. Единственным действующим остается договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2026 году – на середину второго президентского срока Дональда Трампа.

В то же время Радакин отмечает, что Великобритания и ее союзники по НАТО остаются в безопасности от прямого нападения со стороны России благодаря эффективной стратегии сдерживания.

Радакин также обратил внимание на необходимость сохранения ядерного зонтика, который Великобритания и США предоставляют своим союзникам для обеспечения их безопасности, призывая продолжать эту практику в будущем.

Справочно: Третья ядерная эра – это фаза, когда ядерные технологии и распространение ядерного оружия становятся все более угрожающими, а механизмы безопасности, созданные после Холодной войны, больше не обеспечивают надлежащего контроля. Это также этап, когда новые игроки, такие как Северная Корея, Иран и другие страны, активно развивают ядерные программы, что существенно увеличивает риск ядерной эскалации. Кроме того, это период, когда глобальная стабильность оказывается под угрозой из-за отсутствия действенных предохранителей, поскольку ключевые договоры по контролю над вооружениями нарушаются или теряют силу.

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