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Силы обороны за сутки обезвредили еще 1,5 тысячи оккупантов

Силы обороны за сутки обезвредили еще 1,5 тысячи оккупантов
Фото: Минобороны

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 580 захватчиков и сожгли более 180 единиц вооружения и военной техники россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 748 950 (+1 580) человек,
  • танков – 9 506 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 472 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 21 023 (+21) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 020 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 977 (+31) ед,
  • крылатых ракет – 2 855 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 843 (+97) ед,
  • специальной техники – 3 630 (+2) ед.

Данные уточняются.

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