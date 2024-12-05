Силы обороны за сутки обезвредили еще 1,5 тысячи оккупантов
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 580 захватчиков и сожгли более 180 единиц вооружения и военной техники россиян, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 748 950 (+1 580) человек,
- танков – 9 506 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 19 472 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 21 023 (+21) ед,
- РСЗО – 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 020 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 977 (+31) ед,
- крылатых ракет – 2 855 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 843 (+97) ед,
- специальной техники – 3 630 (+2) ед.
Данные уточняются.