Стоимость биткоина достигла 100 000 долларов: WP назвало причину
Биткоин, который является самой дорогостоящей криптовалютой, в ночь на 5 декабря побил исторический максимум. Цена превысила стоимость в 100 000 долларов за монету. Об этом сообщает The Washington Post, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.
Этот рубеж знаменует собой рост на 42% с 5 ноября 2024 года, когда прошли выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Еще в тот день, цена колебалась около 70 тысяч долларов за монету.
Сегодняшний рекорд был зафиксирован после того, как в среду Трамп объявил, что назначит Пола Аткинса - бывшего федерального регулятора, который сейчас консультирует финансовые компании, а также компании работающие в сфере криптовалют - на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам.
В тот же день председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сравнил цифровой актив с золотом на саммите DealBook в New York Times.
"Люди используют биткоин, как спекулятивный актив. Он как золото, только он виртуальный, он цифровой. Люди не используют его как форму платежа или средство сбережения. Он очень волатильный. Он не конкурент доллару, он действительно конкурент золоту", - сказал он.