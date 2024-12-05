Стоимость биткоина достигла 100 000 долларов: WP назвало причину

Биткоин, который является самой дорогостоящей криптовалютой, в ночь на 5 декабря побил исторический максимум. Цена превысила стоимость в 100 000 долларов за монету.﻿ Об этом сообщает The Washington Post, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Этот рубеж знаменует собой рост на 42% с 5 ноября 2024 года, когда прошли выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Еще в тот день, цена колебалась около 70 тысяч долларов за монету.

Сегодняшний рекорд был зафиксирован после того, как в среду Трамп объявил, что назначит Пола Аткинса - бывшего федерального регулятора, который сейчас консультирует финансовые компании, а также компании работающие в сфере криптовалют - на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В тот же день председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сравнил цифровой актив с золотом на саммите DealBook в New York Times.