Ермак встретился в США с командой Трампа, обсуждали войну - WSJ

Украинские официальные лица в США ведут переговоры с администрацией избранного президента Трампа по поводу войны в Украине﻿. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, украинская сторона пытается уменьшить большие разногласия по вопросам урегулирования войны еще до того, как Трамп вступит в должность.

По информации WSJ, глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом, избранным Трампом на должность специального представителя по России и Украине, и Майком Уолтцом — будущим советником по вопросам национальной безопасности.

Напомним, советники Дональда Трампа приватно обсуждают﻿ предложения по прекращению войны в Украине. Их идеи имеют некоторые общие элементы, в частности, речь идет об отказе Украины в членстве в НАТО и передаче России уже захваченных Москвой территорий.