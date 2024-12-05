В столице Грузии впервые ночь митингов прошла без разгона протестующих

В Тбилиси акция протеста в ночь на 5 декабря впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов. Об этом пишет издание NewsGeorgia, сообщает Европейская правда.

Как отметило издание, акция протеста в ночь на 5 декабря стала первой такой за неделю проевропейских митингов.

Обычно тысячи людей начинали оттеснять от парламента Грузии после столкновений между небольшими группами протестующих и силовиков на прилегающих к проспекту Руставели улицах.

В то же время накануне на акции таких действий не было зафиксировано. Также журналисты отметили, что во время протеста практически не использовали пиротехнику.

Однако без задержаний не обошлось. Отмечается, что двух человек задержали после словесной перепалки с силовиками на улице Чичинадзе.

По меньшей мере трех демонстрантов перевели в участки еще до начала митинга, по итогам обысков пассажиров станции метро "Площадь Свободы". Как передает издание, в полиции заявили, что нашли у задержанных противоправные предметы.

Около 02:00 демонстранты переместились от парламента ближе к площади Республике, а около 04:30 они разошлись с Руставели.

Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.