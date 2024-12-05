Воздушные силы: ПВО сбило 30 беспилотников, 12 – локационно потеряно
В ночь на 5 декабря российские войска ударили по Украине беспилотниками разных типов и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили 30 беспилотников, еще 12 – потеряно с радаров, а один улетел в направлении Беларуси.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В частности, россияне атаковали Днепропетровщину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустили из Ростовской области. Также запустили по Украине 44 "Шахеда" и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск (РФ).
"По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях. локационно потеряно, 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси", - говорится в сообщении.