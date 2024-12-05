Ситуация на фронте к утру 5 декабря: сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 5 декабря, на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений Сил обороны Украины с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 41 авиаудар, в частности, сбросил 55 КАБ.

Кроме этого, совершил более 4,8 тысяч обстрелов, из них 152 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2240 дронов-камикадзе", — отметили в ведомстве.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Краснополье, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Двуречная, Петропавловка, Лозовая, Константиновка, Гуляйполе, Новоандреевка.

Вчера, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое, к тому же противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Лисовка и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 вражеский штурм. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций неподалеку Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.