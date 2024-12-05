В Украине изменят порядок помощи при рождении ребенка

Выплата денежной компенсации за "Пакет малыша" с 2025 года будет производиться на постоянной основе. Пилотный проект работал в течение 2020-2024 годов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит проект постановления Кабмина на сайте ФПУ.

Механизм реализации пилотного проекта предполагает перечисление денежной компенсации родителям, у которых родился ребенок, на текущий счет со специальным режимом использования, открытым в ПриватБанке.

Документом предусмотрено, что такой счет может быть открыт в любом банковском учреждении, которое готово присоединиться к обеспечению монетизации "Пакета малыша".

Государственная служба по делам детей будет обнародовать на своем официальном сайте перечень уполномоченных банков, с которыми заключила договор о взаимодействии.

Пакет малыша

"Пакет малыша" - это специальный набор, который предоставляется новорожденным детям в Украине. Он является социальной помощью, направленной на поддержку родителей в первые месяцы жизни ребенка. Его предоставляет государство в соответствии с программой поддержки семей с новорожденными.

Денежная компенсация за "Пакет малыша" является единовременной выплатой на каждого живорожденного ребенка для приобретения детских товаров - средств по уходу за детьми и детских средств гигиены, в частности подгузников, салфеток; детской одежды и обуви; детского питания; детской посуды; детских игрушек; текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; детских ходунков, детских колясок, детских ванночек для купания.

За время реализации пилотного проекта в течение 2020-2024 годов денежная компенсация выплачена более 718,6 тыс. человек на сумму более 4,535 млрд гривен. Реестр торговых заведений, присоединившихся к реализации пилотного проекта, по состоянию на ноябрь 2024 года содержит более 10,4 тыс. заведений торговли, где можно приобрести детские товары на средства денежной компенсации.