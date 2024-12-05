В США не исключили введения дополнительных санкций против Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя последние события в Грузии, где несколько дней подряд силовики жестко разгоняли протестующих, не исключил введения дополнительных санкций. Заявление Блинкена публикует пресс-служба Госдепа США, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также евроатлантические стремления грузинского народа.

"Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" в отношении грузинских граждан, демонстрантов, представителей СМИ и оппозиционных деятелей" , – подчеркнул он.

Блинкен призвал "Грузинскую мечту" "прекратить свою репрессивную тактику", в частности с использованием безосновательных задержаний и физического насилия.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук правоохранительных органов.

"Те, кто был задержан за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, виновные в незаконном применении силы, должны быть привлечены к полной ответственности" , – отметил он.

Блинкен добавил, что помимо продолжения ранее всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества, "Соединенные Штаты готовятся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции".

Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.