Опрос показал, сколько молодых украинцев хотели бы уехать за границу

Треть (32%) украинцев в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать жит за границу, если бы имели такую возможность. При этом 45% - не хотели бы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Чаще уехать хотят люди из восточных регионов, малых городов, ВПЛ, мужчины, молодежь в возрасте 22-25 лет, студенты.

Безопасность, возможность больше зарабатывать, а также возможности для ребенка – основные мотивы выезда. Также относительно важны лучшие условия проживания, возможности путешествовать.

Проблема миграции из сельской местности связана с экономическими факторами: жители сел, желающих уехать за границу, чаще объясняют это возможностью больше зарабатывать и лучшими перспективами трудоустройства за границей.

По сравнению с другими возрастными группами для молодых людей в возрасте 16-21 мотивов переезда чаще служат поиск лучших условий проживания, самореализации, перспектив работы и качественного образования.

В половом разрезе женщины чаще аргументируют свое желание уехать за границу факторами безопасности и возможностями для детей, а мужчины – возможностями путешествовать и перспективами самореализации.

Опрос проведен: 4-6 сентября среди 2000 респондентов в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.

Миграция из Украины

По данным ООН, количество украинских мигрантов на протяжении ІІІ квартала возросло почти на 200 тыс., рост продолжался и в начале IV квартала - до почти 6,8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года.

Как отмечают в НБУ, продолжающаяся война и значительный дефицит электроэнергии будут обуславливать продолжение внешней миграции. НБУ ожидает, что Украину в этом году покинут 500 тысяч человек.

В октябре Международный валютный фонд ухудшил прогноз по количеству населения Украины. По прогнозу МВФ, беженцы могут начать возвращаться только в 2026 году. МВФ прогнозирует такое количество населения: 2024 год – 33,4 млн человек, 2025 год – 33,0 млн человек, 2026 год – 34,2 млн человек.