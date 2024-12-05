"Укрзализныця" увеличила лимиты интернета для пассажиров в некоторых поездах
"Укрзализныця" вдвое увеличила лимиты интернета для пассажиров в некоторых поездах, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.
В каких поездах УЗ увеличены лимиты интернета
В "Укрзализныце" рассказали, что вдвое увеличили лимиты интернета в поездах:
- "Интерсити"
- "Интерсити+"
Уточняется, что теперь пользователям в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика – на скорости 10 Мб/с.
"Поэтому во время путешествий не теряйте ни минуты времени - общайтесь с близкими, собратьями, коллегами, партнерами, продолжая движение по расписанию", - добавили в УЗ.
На каких маршрутах самые активные пользователи
Согласно информации "Укрзализныци", с момента запуска Wi-Fi в "Интерсити" им уже воспользовались 750 тысяч пассажиров.
"Фактически каждый второй пассажир скоростных поездов", - отметили в компании.
При этом общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.
В УЗ рассказали также, что наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам:
- №741/742 "Киев - Львов"
- №777/778 "Киев – Львов"
Там в интернет подключаются в среднем 66% пассажиров каждого рейса.
Wi-Fi в поездах УЗ
Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что после длительного процесса по настройке и тестированию "Укрзализныця" запустила бесплатный Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+".
В компании объяснили, что каждому путешественнику гарантируется 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с. В то же время в УЗ отметили, чтоуслуга является бесплатной, пока продолжается опытная эксплуатация.