"Укрзализныця" увеличила лимиты интернета для пассажиров в некоторых поездах

"Укрзализныця" вдвое увеличила лимиты интернета для пассажиров в некоторых поездах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.

В каких поездах УЗ увеличены лимиты интернета

В "Укрзализныце" рассказали, что вдвое увеличили лимиты интернета в поездах:

"Интерсити"

"Интерсити+"

Уточняется, что теперь пользователям в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика – на скорости 10 Мб/с.

"Поэтому во время путешествий не теряйте ни минуты времени - общайтесь с близкими, собратьями, коллегами, партнерами, продолжая движение по расписанию" , - добавили в УЗ.

На каких маршрутах самые активные пользователи

Согласно информации "Укрзализныци", с момента запуска Wi-Fi в "Интерсити" им уже воспользовались 750 тысяч пассажиров.

"Фактически каждый второй пассажир скоростных поездов" , - отметили в компании.

При этом общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.

В УЗ рассказали также, что наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам:

№⁠⁠741/742 "Киев - Львов"

№777/778 "Киев – Львов"

Там в интернет подключаются в среднем 66% пассажиров каждого рейса.

Wi-Fi в поездах УЗ

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что после длительного процесса по настройке и тестированию "Укрзализныця" запустила бесплатный Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+".

В компании объяснили, что каждому путешественнику гарантируется 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с. В то же время в УЗ отметили, чтоуслуга является бесплатной, пока продолжается опытная эксплуатация.