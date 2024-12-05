В Южной Корее начали расследование против президента страны

Полиция Южной Кореи начала расследование против президента Юн Сок Еля. Его обвиняют в государственной измене после объявления военного положения в стране, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Yonhap.

Расследование против президента было открыто после получения двух обращений:

от оппозиционной партии "Восстановление Кореи";

от группы из 59 активистов.

"В жалобах обвиняется не только Юн, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии генерал Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин в государственной измене и других связанных обвинениях за их роль в объявлении и последующей отмене военного положения во вторник", - пишет издание.

Политический кризис в Южной Корее

3 декабря Юн Сок Ель сделал неожиданное заявление о введении в Южной Корее военного положения. По его словам, причиной такого шага стала деятельность оппозиционных сил, которые он охарактеризовал как "антигосударственные" и обвинил в попытках парализовать работу государственного аппарата.

Соответствующее решение вызвало массовые протесты и столкновения с правоохранительными органами и военными возле здания парламента.

В течение нескольких часов парламент Южной Кореи принял резолюцию, призывающую немедленно прекратить действие военного положения. После этого такое же решение поддержало правительство страны.

Вечером того же дня Юн Сок Ель объявил об отмене действовавшего более шести часов режима военного положения.