В Госдепе США призвали инвестировать в восстановление Украины еще до завершения войны

Частным инвесторам следует уже вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь полного прекращения боевых действий. Такое мнение высказал заместитель госсекретаря США, исполняющий обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Ричард Верма во время участия в Конференции по восстановлению Украины в Торонто, сообщает Укринформ.

“Ожидать полного прекращения боевых действий для ускорения экономического восстановления означает ждать слишком долго. Мы надеемся, что наши партнеры из частного сектора будут развивать импульс, созданный благодаря поддержке Украины государственным сектором” , - сказал Верма.

Он подчеркнул, что "потребности Украины огромны, но им соответствуют возможности".

"США, Канада, ЕС и другие единомышленники-партнеры быстро и тесно сотрудничают над поддержкой и ускорением экономики Украины во время конфликта и в будущем. Нам нужно участие частного сектора. Мы должны действовать сейчас, чтобы решить вопрос восстановления там, где это возможно – в энергетике, транспорте, жилищном строительстве и т.д.” , - отметил заместитель госсекретаря США.

По убеждению Вермы, "это не только достойно, но и разумно с точки зрения бизнеса".