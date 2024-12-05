Зеленский официально ввел санкции против руководства Грузии

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против грузинских властей, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

Так, президент Украины заявил, что санкции связаны с пророссийским курсом Тбилиси и репрессиями грузинских властей против сторонников евроинтеграции этой кавказской страны.

Зеленский отметил, что грузинское руководство "помогает" президенту РФ Владимиру Путину.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину" , — заявил глава украинского государства.

Зеленский отметил важность оперативного реагирования на события в мире.

"Так бывает по международным делам: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы" , — говорит президент Украины.

Зеленский подчеркнул важность противодействия России.

От имени украинской власти он призвал "Европу, Америку, всех в мире действовать так же – действовать принципиально".

Как сообщалось, власти Грузии решили отказаться от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.

Победа правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" повлекла за собой массовые акции протеста сторонников европейской интеграции Грузии. Силовики жестко разгоняют протесты.