В Южной Корее оппозиция хочет в субботу проголосовать за импичмент президента

Главная оппозиционная политсила Южной Кореи "Демократическая партия", контролирующая большинство в парламенте, намерена провести голосование по импичменту президента Юн Сок Йоля в субботу, 7 декабря. Об этом пишет Yonhap, сообщает Укринформ.

"Принято решение провести голосование по импичменту в субботу, 7 декабря, около 7 часов вечера" , - заявили в партии.

Демпартия и пять меньших оппозиционных политсил в парламенте, инициировавшие процедуру импичмента, утверждают, что объявление Юном военного положения является нарушением Конституции и других национальных законов.

В случае принятия инициативы в парламенте дело будет рассматривать Конституционный Суд.

Юридические нормы требуют, чтобы голосование по импичменту состоялось не ранее 24 часов, но и не позднее 72 часов после официального оглашения соответствующей законодательной инициативы. Поскольку официально проект закона об импичменте главы государства оппозиция представила на пленарном заседании 4 декабря, последним днем для голосования 7 декабря.

В Демпартии заявили, что голосование решили провести в конце отведенного законом срока, чтобы дать депутатам от правящей партии достаточно времени для обсуждения своего решения по оценке действий Юна.

Проект закона об импичменте президента должен поддержать не менее двух третей парламентариев, или не менее 200 из 300-местного Национального собрания. В оппозиции есть 192 депутата, поэтому она нуждается в поддержке по меньшей мере восьми законодателей от правящей партии "Сила народа".

Лидер партии власти Хан Дон Хун уже пообещал, что его политсила не поддержит законопроект об импичменте и приложит все усилия, чтобы заблокировать его принятие.

Напомним, глава правящей в Южной Корее консервативной партии "Сила народа" Хан Дон Хун призвал президента Юн Сок Йоля выйти из партии из-за ситуации с объявлением в стране военного положения.

Президент Южной Кореи объявил 3 декабря о введении военного положения в стране. Он объяснил свое решение тем, что стремится "защитить либеральную Южную Корею от угроз коммунистических сил Северной Кореи и ликвидировать антигосударственные элементы".

Однако уже через несколько часов Юн отменил свое решение.

Министр обороны Ким Йон Хен извинился перед жителями страны за ситуацию с объявлением военного положения и подал в отставку.

Оппозиционные партии Южной Кореи 4 декабря подали в Национальное собрание (парламент) обращение об импичменте президента.