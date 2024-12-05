Ночная атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях
Российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками ночью 5 декабря, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.
"Враг не прекращает ночные атаки беспилотниками в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет", — рассказал он.
По словам Кравченко, попаданий в жилье или критическую инфраструктуру не было. Однако в результате падения обломков сбитых дронов в двух районах области повреждены 3 частных дома и электросеть.
"В домах повреждены окна, двери, кровли", — перечислил глава ОВА.
Как сообщалось, в ночь на 5 декабря россияне атаковали Украину дронами и "Искандерами".