Ночная атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками ночью 5 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Враг не прекращает ночные атаки беспилотниками в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет" , — рассказал он.

По словам Кравченко, попаданий в жилье или критическую инфраструктуру не было. Однако в результате падения обломков сбитых дронов в двух районах области повреждены 3 частных дома и электросеть.

"В домах повреждены окна, двери, кровли" , — перечислил глава ОВА.

Как сообщалось, в ночь на 5 декабря россияне атаковали Украину дронами и "Искандерами".