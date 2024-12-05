В Госдепе предупредили Румынию о рисках отказа от прозападного курса

В Госдепе США опубликовали заявление перед вторым туром президентских выборов в Румынии, в котором предупредили о рисках отказа от прозападного курса. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает Европейская правда.

Как известно, во второй тур президентских выборов в Румынии вышел, в частности, антизападный кандидат Кэлин Джорджеску после сенсационной победы в первом туре.

В заявлении Госдепа США указано, что внимательно следят за выборами в Румынии, но не вмешиваются в процесс.

В ведомстве также выразили обеспокоенность отчетом Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT) об участии России в злонамеренной киберактивности, призванной повлиять на избирательный процесс.

В Госдепе подчеркнули, что с трудом достигнутый прогресс Румынии, которая закрепилась в трансатлантическом сообществе, "не может быть возвращен назад иностранными акторами, пытающимися отвлечь внешнюю политику Румынии от ее западных альянсов".

"Любое такое изменение будет иметь серьезные негативные последствия для сотрудничества США с Румынией в сфере безопасности, а решение об ограничении иностранных инвестиций оттолкнет американские компании от дальнейшего инвестирования в Румынию" , – говорится в заявлении.

В Госдепе добавили, что благодаря длительному партнерству между США и Румынией был достигнут значительный прогресс в двустороннем оборонном сотрудничестве и экономическом партнерстве, а также сделаны шаги к безвизовому режиму.