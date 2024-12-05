Евросоюз готов компенсировать долю США в сделке о $50 млрд для Украины – СМИ

Европейский Союз готов финансово компенсировать выход США из долгосрочного многостороннего соглашения о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд для поддержки страны в войне с Россией. Об этом пишет Politico, сообщает Лига.Бизнес.

Заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник, выступая на мероприятии по случаю начала председательства страны в Совете ЕС, заявил, что существует риск того, что недавно избранный президент США Дональд Трамп выйдет из соглашения на $50 млрд.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отклонил просьбу администрации Джо Байдена включить в законопроект о расходах $24 млрд в помощь Украине.

"У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего по всему этому, поэтому я не ожидаю, что сейчас будет предоставлено какое-либо финансирование Украине" , – отметил Джонсон.

Учитывая уровень неопределенности, Карбовник призвал Трампа как можно быстрее объявить свои намерения, чтобы дать ЕС время на разработку плана действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Карбовник добавил, что если самый плохой сценарий произойдет, "мы, как ЕС, сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что $50 млрд поступят в Украину независимо от Трампа". В то же время, по его словам, окончательная сумма кредита ЕС будет определена до конца года.

Напомним, в октябре страны G7 согласились предоставить Украине кредит в $50 млрд из замороженных российских активов.

Согласно соглашению, которое было заключено 5 ноября, Брюссель и Вашингтон предоставит по $20 млрд, а Великобритания, Канада и Япония внесут оставшиеся суммы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что только ЕС может выделить до 35 млрд евро, если США не смогут выделить свою долю.