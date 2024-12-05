Оккупанты проводят непрерывные "мясные" штурмы в Торецке для истощения ВСУ – спикер
Российская армия проводит в Торецке непрерывные пехотные штурмы, не щадя своих солдат и пытаясь истощить Силы обороны. Об этом заявила пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Ситуация в Торецке крайне тяжелая, потому что идут тяжелые городские бои. Враг пытается давить на нас "мясом", не считая людей своих военнослужащих, считая их расходником, которым можно забрасывать Силы обороны, пока мы не истощимся. К сожалению, они имеют очень большой ресурс этого "мяса". Если техника меньше используется на этом направлении, то человеческого ресурса там очень много. И эта обыденность наиболее сложна в ведении боевых действий в Торецке", - отметила Бобовникова.
По ее словам, штурмовые действия оккупантов в Торецке происходят непрерывно и под прикрытием артиллерии.
"Враг пытается штурмовать под прикрытием артиллерии и минометов. Сначала происходит артподготовка и потом пехотный штурм. Они пытаются заскочить наших военных в невыгодном положении, когда те скрываются от артиллерии. При этом россияне не считают, что сами могут пострадать от своей же". Они сами не ценят свою жизнь", - подчеркнула Бобовникова.