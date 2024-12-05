Ермак рассказал иностранным СМИ, когда Украина будет готова к выборам

Украина будет готова немедленно перейти к демократическим выборам после установления справедливого мира, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph.

"Смотря на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране" , — сообщил он.

Отвечая на вопрос, вероятны ли выборы в следующем году, глава ОПУ сказал, что президент Владимир Зеленский готов к выборам "в любой момент". В то же время, добавил Ермак, необходимо, чтобы их признали отвечающими всем стандартам демократии в мире.

"Это значит, что надо, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать, включая наших героев, наших солдат на передовой, включая людей, которые временно покидают страну" , — пояснил он.

Глава ОПУ также отметил, что сейчас Украина тратит финансы на зарплаты, солдат и людей, чтобы выжить и выиграть войну.

"И конечно, если будут какие-то варианты, то какие-то партнеры смогут нам помочь" , — отметил он.

Как сообщалось, Андрей Ермак находится с визитом в США.