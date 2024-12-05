Работа российского "Газпромбанка" парализована в результате кибератаки ГУР – источник

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны парализовали работу российского "Газпромбанка". Об этом рассказал осведомленный собеседник в разведке, сообщает Укринформ.

"Киберспециалисты ГУР осуществили успешную масштабную кибератаку на системы российского подсанкционного "Газпромбанка", входящего в тройку крупнейших банков РФ. В результате мощной DDOS-атаки клиенты "Газпромбанка" потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету пользователя банка. Сотни тысяч россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты через неработающие приложения "Газпромбанку" , – сообщил источник.

По словам собеседника агентства, атака заблокировала работу терминалов "Газпромбанка" по всей России.

В частности, в общественном Томском транспорте перестали работать терминалы оплаты за проезд. Аналогичная проблема в общественном транспорте Воронежа. Из-за паралича работы терминалов "Газпромбанка" Самарская филармония продавала билеты только за наличные деньги и только в кассах - онлайн-покупка и оплата картами была невозможна.

Российские медиа также подтвердили факт DDOS-атаки на сайт "Газпромбанка", который перестал открываться на территории Франции и Германии. Кроме сайта, также не запускалось мобильное приложение банка.

Отметим, "Газпромбанк" - один из крупнейших банков России. Клиентами учреждения являются около 3 миллионов физических и около 45 тысяч юридических лиц. 21 ноября 2024 года Минфин США наложил на российский "Газпромбанк" санкции.