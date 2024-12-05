Депутаты призвали другие государства пересмотреть правомерность членства РФ в ООН

Верховная Рада приняла обращение в парламенты, правительства иностранных государств, международные организации по случаю 30-й годовщины подписания Будапештского меморандума в котором, в частности, призвала рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе членов ООН. Об этом заявил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

По его словам, законодательная инициатива №12277 была поддержана 287-ю голосами народных депутатов.

Целью документа является объединение международного сообщества в дальнейшей поддержке Украины в противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации и возобновление доверия государств мира к международным договорам в сфере безопасности.

Постановлением народные депутаты призывают парламентариев и правительства иностранных государств, международных организаций и Парламентской Ассамблеи НАТО продолжать оказание поддержки Украине, в том числе финансовой и военно-технической, содействовать восстановлению ее территориальной целостности, содействовать наказанию Российской Федерации и ее военно-политическому руководству за совершение военных преступлений. , преступлений против человечности и преступления агрессии и объединить коллективные усилия вокруг имплементации Украинской Формулы мира и Плана победы Украины для сохранения основанного на международном праве мирового порядка и восстановления уважения принципов Устава Организации Объединенных Наций.

В то же время, Верховная Рада призывает рассмотреть вопросы правовых оснований пребывания РФ в составе членов ООН, а также вопросы эффективности гарантий, предоставленных согласно Будапештскому меморандуму, на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, при этом обратить внимание на необходимость разработки конкретных механизмов для реализации международных гарантий безопасности.

Украинские парламентарии призывают государства, обладающие ядерным оружием признать ответственность России за нарушение гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму, активизировать усилия для прекращения РФ ядерного шантажа мира, а также создать международный механизм контроля и ответственности за соблюдением гарантий безопасности, предоставленных государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия.

Народные депутаты призывают международных партнеров рассмотреть возможность предоставления Украине специальных гарантий безопасности вместе с возможностью оборонного сотрудничества с Организацией Североатлантического договора.

Кроме того, Совет призывает парламенты государств – членов Европейского Союза и Организации Североатлантического договора – обратиться к национальным правительствам о принятии решения о приглашении Украины в НАТО и поддержке вступления Украины в Европейский Союз.