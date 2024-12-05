Минобороны Германии: Россия увеличивает присутствие в Балтийском море
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия уже некоторое время увеличивает свое присутствие в Балтийском море, сообщает Европейская правда.
По словам Писториуса, присутствие российского военно-морского флота и гражданских кораблей в Балтийском море значительно выросло. Время от времени здесь также находится китайский флот.
"Это свидетельствует о стратегической важности Балтийского моря для многих, особенно для России и Китая, в том числе и в плане обхода санкций", – сказал он в эфире радио Deutschlandfunk.
Глава немецкого оборонного ведомства добавил, что Россия неоднократно демонстрировала провокационное поведение, знакомое нам еще со времен холодной войны.
"У нас неоднократно были инциденты в Балтийском море, которые приводили к предупредительным выстрелам в воздух, предупредительным выстрелам в воду", – сказал он.
Писториус сравнил это поведение с инцидентами, когда российские истребители летали над странами Балтии без опознавательных знаков, чтобы проверить, как отреагирует НАТО.
Накануне СМИ сообщили об инциденте в Балтийском море между российским кораблем и немецким вертолетом, выполнявшим разведывательную миссию. Экипаж российского корабля, якобы, выпустил сигнальные боеприпасы.