Гражданин Колумбии по заказу РФ готовил подрыв критической инфраструктуры Румынии

В Румынии задержан гражданин Колумбии, который по заказу россиянина готовил взрывы на объектах критической инфраструктуры. Об этом пишет HotNews, сообщает Левый берег.

В настоящее время он находится в следственном изоляторе, а обвинительный акт за попытку диверсии прокуратура завершила еще 13 ноября. В июле колумбиец по сговору с россиянином работал над реализацией поджога или подрыва некоторых объектов, имеющих особое значение.

По данным прокуратуры, подсудимый проводил разведку в районе объектов, которые собирался атаковать, снимая их на фото и видео. Колумбиец не смог завершить свои планы "из-за вмешательства полиции".

"Проведенными исследованиями также установлено, что подсудимый прошел военную подготовку в вооруженных силах страны своего происхождения, пройдя подготовку по сбору информации" , - заявили правоохранители.

Напомним, еще в мае Financial Times писала о том, что европейские спецслужбы получили данные о подготовке Москвой диверсий на территории Европы. В одной только Польше арестовали десять причастных к диверсиям.

К началу июня всего было известно о 18 арестованных по обвинениям в совершении пророссийских и пробелорусских вражеских действий. Один из арестованных, вероятно, был причастен к планированию убийства президента Украины Владимира Зеленского.