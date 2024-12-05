Трамп объявил, что назначит астронавта-миллиардера руководить NASA

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, признанного бизнес-лидера, филантропа, пилота и астронавта на должность администратора NASA" , — заявил Трамп.

43-летний Айзекман возглавляет компанию по обработке платежей, он также является соучредителем Draken International — частной компании, которая, по данным газеты Politico, нанимала отставных военных пилотов для обучения украинских летчиков применению F-16.