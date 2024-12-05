FT: Россия тренирует операторов дронов-камикадзе на гражданском населении Украины

Россия использует мирное население украинских городов для улучшения своих атак дронами-камикадзе и навыков операторов дронов. Западные медиа считают, что оккупанты таким образом "экспериментируют" с гражданскими, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Financial Times.

"С середины лета мирное население Херсона стало объектом эксперимента, не имеющего прецедента в современной европейской войне: скоординированной российской кампании по уничтожению города путем преследования его жителей ударными беспилотными летательными аппаратами".

Отмечается, что дроны, иногда целым роем, зависают над домами, врываются в здания и преследуют людей на их автомобилях, велосипедах или просто пешеходов. Их целями являются гражданские.

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин считает, что россияне "охотятся" на гражданских: "Представьте, что это делает с человеком, какое психологическое воздействие".

По данным Прокудина, областной прокуратуры и полиции, с середины июля Херсон и соседние села вдоль западного берега Днепра подверглись более 9 500 атакам с использованием небольших беспилотников, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения.

Прокудин рассказал, что Россия разместила одни из "лучших подразделений беспилотников" за рекой Днепр.

По его словам, с противоположного от центра города берега россияне запускают самые современные модели беспилотников, совершенствуют боевые приемы и готовят новых операторов для своего вторжения.

Десятки видеозаписей атак беспилотников на гражданское население размещены на российских военных и про-военных Telegram-каналах. Проект CIR проанализировал и проверил 90 из них в новом отчете.

CIR обнаружил, что "подавляющее большинство" атак было направлено либо против движущихся, либо против неподвижных транспортных средств.

По словам Прокудина и других чиновников, украинская сторона подозревает, что Херсон использовался для "стрельбы по мишеням".

Использовавшиеся устройства, в том числе дроны FPV, китайские беспилотники Mavic, а иногда и большие "Ланцеты", нацелены на уязвимые, повседневные места: переполненные рынки, заправочные станции, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.

Отмечается, что с момента российского вторжения 1-миллионное население Херсонской области сократилось до 158 000. В Херсоне проживало 250 000 жителей, а сейчас - только 60 000.