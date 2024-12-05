Экс-глава МИД Кулеба устроился на новую работу: что известно

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет работать старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера Гарвардской школы Кеннеди (США), сообщает Деловая столица.

Профиль Кулебы появился на сайте учреждения.

На новой работе он будет исследовать дипломатию, безопасность, стойкость, читать лекции и писать книгу о войне в Украине.

"Дмитрий Кулеба был центральной фигурой в том, как Украина и международное сообщество справлялись с одним из самых больших вызовов для либерального международного порядка, который длился почти 80 лет, и самой большой наземной войны в Европе после Второй мировой войны. Его лидерство и стратегическое видение сделали его трансформационной фигурой за это время. Его миссия в Центре Белфера подчеркивает нашу миссию подготовить следующее поколение лидеров к пониманию и ориентировки в быстро развивающемся мире. Его присутствие станет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества" , — охарактеризовала Кулебу директор Центра Меган О'Салливан.

Напомним, по данным СМИ, Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в Соединенных Штатах, заменив Оксану Маркарову, однако он отказался.