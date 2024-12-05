Президент Грузии отреагировала на санкции со стороны Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила решение украинского президента Владимира Зеленского о введении санкций против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит ее заявление в социальной сети Х.
В своем сообщении Зурабишвили распространила видеообращение Зеленского и отметила: "лучше и не скажешь", выразив полную поддержку решения украинского лидера.
Она также поблагодарила Зеленского за этот шаг и отметила угрозу, которую представляет Россия для Черноморского региона.
"Россия пытается вернуть контроль над Черным морем", - сообщила Зурабишвили.
Напомним, что сегодня, 5 декабря, Зеленский подписал указ, который вступает в силу решения СНБО о введении санкций против Иванишвили и его окружения, призвав европейские и американские правительства присоединиться к таким действиям.
Это решение было принято украинской стороной в ответ на многочисленные нарушения гражданских прав со стороны правительства Иванишвили во время разгонов протестов в Тбилиси, которые начались из-за отсрочки евроинтеграции страны.
В санкционный список вошли:
- Бидзина Иванишвили - экс-премьер-министр Грузии;
- Григол Лилуашвили - член парламента Грузии;
- Кахабер Каладзе - грузинский политик и эксфутболист киевского "Динамо", защитник итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии. Мэр Тбилиси с 13 ноября 2017;
- Михаил Чинчаладзе - председатель Апелляционного суда Грузии;
- Мамука Мдинарадзе - исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта";
- Вахтанг Гомелаури - грузинский политик, ранее занимавший должность министра внутренних дел и Службы безопасности Грузии с сентября 2019 года;
- Отар Парцхаладзе - эксгенпрокурор Грузии, находящийся под санкциями США;
- Ираклий Рухадзе - владелец телекомпании "Имеди";
- Леван Мурусидзе - судья и член Высшего совета юстиции Грузии;
- Виктор Джапаридзе - член парламента от "Грузинской мечты";
- Димитри Самхарадзе - член парламента от "Грузинской мечты"
- Гиорги Хаиндрава - эксминистр;
- Ираклий Кобахидзе - грузинский пророссийский политик, спикер парламента Грузии с 18 ноября 2016 года по 21 июня 2019 года, премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года, член парламента с 2016 года, лидер партии "Грузинская мечта" с 11 января 2021 года;
Также под ограничения Украины попали Гиорги Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукиани, Ираклий Карселадзе, Каха Бекаури.
Отмечается, что санкции будут действовать в течение 10 лет.
Протесты в Грузии
После победы в октябре пророссийской партии "Грузинская мечта" во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский прокомментировал ситуацию в Грузии после заявления премьера об отложении процесса евроинтеграции до 2028 года.
Он заявил, что такое решение противоречит стремлениям большинства грузин и политике, которую декларировали грузинские власти.
В конце ноября в Грузии начались протесты. Основной причиной стал фактический отказ от евроинтеграции.
Разгоны акций протеста в Тбилиси начались очень быстро. Были задержаны сотни человек, а также зафиксированы нападения на демонстрантов и журналистов.
Правозащитные организации и омбудсмен заявили, что насилие было применено даже к мирным участникам акций.
Добавим, что в свою очередь ЕС фактически объявил об остановке вступления Грузии в союз.
Также отметим, что прошедшая ночь для протестующих стала первой, которая прошла без разгонов. Однако задержание все же имели место.