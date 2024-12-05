Глава МИД Украины вышел перед выступлением Лаврова на заседании ОБСЕ

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра Сергея Лаврова, сообщает Европейская правда.

В четверг, 5 декабря, Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ на Мальте перед началом выступления своего российского коллеги Лаврова.

Перед этим, в конце своего выступления, как передает ведомство, он назвал его военным преступником.

Вслед за министром иностранных дел Украины зал оставили еще ряд иностранных министров и дипломатов.

Как сообщалось, министры иностранных дел Польши и Чехии – Радослав Сикорский и Ян Липовский – заявили, что не будут слушать выступление Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ.

Известно, что Лавров, хоть и находится под санкциями ЕС, но принимает участие в министерской встрече ОБСЕ на Мальте.

По информации СМИ, Лавров примет участие в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.