ВСУ совершили удачный контрштурм на Торецком направлении – спикер

Силы обороны провели удачный контрштурм на Торецком направлении в поселке Нелиповка (Донецкая область). В то же время в самом Торецке идут тяжелые городские бои. Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова телеканалу "Киев24", сообщает Укринформ.

"Этот контрштурм состоялся в поселке Нелиповка Торецкого направления. Это поселок, а не город, и есть больше возможностей использовать технику. Поэтому ребята провели удачный штурм, и они действительно молодцы, потому что им противостоит огромная группировка войск РФ. Здесь защитники уже долгое время не дают врагу прорываться, да еще и удачно контратакуют и, кстати, не впервые" , - рассказала Бобовникова.

Она также сообщила, что на Торецком направлении российские оккупанты проводят "наибольшее количество штурмов", а в самом Торецке идут тяжелые городские бои.

"К сожалению, там сейчас идут тяжелые городские бои. Это очень сложный тип боя, в городах затруднено ведение боя, трудно применять технику. К сожалению, именно на этом направлении враг бросает максимальное количество личного состава, чтобы вытеснить наших защитников" , - отметила Бобовникова.

Ранее в ОТУ "Луганск" рассказали, что российская армия проводит в Торецке непрерывные пехотные штурмы, не щадя своих солдат и пытаясь истощить Силы обороны.