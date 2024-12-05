В Минобороны Германии считают, что РФ останется самой большой угрозой и в будущем

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Россию самой большой угрозой безопасности страны и подчеркнул, что она останется такой и в обозримом будущем. Об этом министр сказал во время выступления в Бундестаге, его цитирует Tagesschau, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что Россия перестроила свою экономику на военные рельсы и производит для своей армии от 1000 до 1500 танков ежегодно.

По словам Писториуса, это примерно вдвое больше, "чем пять крупнейших европейских стран вместе взятых имеют в своем арсенале".

"Для нас очевидно одно: Россия является самой большой угрозой нашей безопасности, и она останется таковой в о ﻿﻿ бозримом будущем" , – подчеркнул глава Минобороны Германии.

Ранее Писториус заявлял, что Россия уже некоторое время увеличивает свое присутствие в Балтийском море.

Этому заявлению предшествовали сообщения СМИ об инциденте в Балтийском море между российским кораблем и немецким вертолетом, который выполнял разведывательную миссию. Экипаж российского корабля якобы выпустил сигнальные боеприпасы.