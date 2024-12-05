ВСУ выбили россиян из села Новый Комар в Донецкой области - ОСГВ "Хортица"
Украинские военные вернули контроль над селом Новый Комар Донецкой области. Оккупантов удалось выбить из населенного пункта, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина.
"Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, который расположен в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны", - рассказал он.
Возвращение контроля ВСУ над Новым Комаром
О том, что украинские военные выбили россиян из села Новый Комар, расположенного в Волновахском районе Донецкой области, утром 5 декабря написали аналитики DeepState. В частности, известно, что в отражении населенного пункта принимали участие бойцы 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана.
"Российские оккупанты понесли большие потери, многие сбежали к трассе. В плен взяты вражеские морпехи из 40-й БрМП РФ", - говорится на странице батальона.
Что известно о селе
Новый Комар - село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области в Украине.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 4 декабря, на фронте произошло 168 боевых столкновений. Половина из них зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.
В частности, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника.