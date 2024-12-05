Венгрия может потерять 1 млрд евро финансирования от Евросоюза – Politico

Венгрия рискует потерять финансирование от Евросоюза на сумму 1 млрд. евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких собеседников. Эти средства заморозили из-за отступления политики страны от верховенства права, сообщает Левый берег.

Если Будапешт не проведет 17 предпринятых Брюсселем шагов и не получит одобрения от Еврокомиссии до конца года, то около 1 млрд евро средств, предназначенных для бедных венгерских регионов, будут потеряны. Это гранты и экономическая помощь после пандемии, оказание которых остановили еще в 2022 году.

Замораживание средств ЕС надеялся надавить на правительство Виктора Орбана, чтобы оно провело реформы. Комиссар по бюджету Петр Серафин заявил, что шаги Венгрии по разблокированию финансирования - "не совсем то, на что мы надеялись" после встречи во вторник с Яношем Бокой - министром по европейским делам Венгрии.

Реформы, которые Венгрия должна завершить, чтобы убедить ЕС выделить финансирование, включают изменения в антикоррупционное законодательство и законодательство о конфликте интересов.

Согласно собственным правилам ЕС, у страны-члена два года, чтобы обжаловать заморозку финансирования. Венгрия рискует навсегда потерять часть региональных средств из бюджета на 2022 год, что составляет более 1 миллиарда евро.