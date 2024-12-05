Сирийские повстанцы взяли под контроль город Хама (Обновлено)
Сирийским повстанцам удалось вытеснили проправительственные силы из важного города Хама и постепенно брать его под контроль, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет The Guardian, Reuters.
Обновлено от 15:00: Как сообщает Reuters, сирийская армия объявила, что повстанцы вошли в Хаму после интенсивных столкновений. Также она будет передислоцируется за пределы города.
Повстанцы заявили, что заняли районы на северо-востоке города. Телеканал "Аль-Джазира" показал кадры повстанцев в городе.
Ранее сообщалось об окружении ими города Хама.
Дословно Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR):
"Повстанцы окружили город Хама с трех сторон и сейчас находятся на расстоянии трех-четырех километров от него".
Издание акцентирует, что Хама расположена в центральной Сирии. Этот город имеет решающее значение для армии Башара Асада, когда речь идет о защите столицы и резиденции власти – Дамаска.
"Бои вокруг Хамы начались после молниеносного наступления возглавляемых исламистами повстанцев, которые за считанные дни вырвали из-под контроля президента значительные территории, в первую очередь второй город Сирии Алеппо", – пишет The Guardian.
Сообщается, что бои вокруг Хамы были особенно ожесточенными.
SOHR, базирующаяся в Великобритании и опирающаяся на сеть источников в Сирии, заявила, что правительственным войскам "остался только один выход в направлении Хомса на юг".
Асад приказал повысить зарплату кадровым солдатам на 50%, стремясь укрепить оборону.
Сирийская обсерватория по правам человека также сообщает, что правительственные войска стянули "большие военные колонны к Хаме" и ее окрестностям в течение предыдущих 24 часов.
SOHR заявила о "десятках грузовиков с танками, оружием, боеприпасами и солдатами", которые направились в город, в то время как "силы режима и проправительственные боевики во главе с российскими и иранскими офицерами" отбили атаку к северо-западу от Хамы.
Повстанцы начали наступление 27 ноября – в тот же день, когда вступило в силу перемирие в войне между Израилем и Хезболлой в соседнем Ливане.
Издание акцентирует, что и Хезболла, и Россия были ключевыми сторонниками правительства Асада, но в последнее время погрязли в собственных конфликтах.
4 декабря ООН заявила, что 115 000 человек были "вынуждены покинуть свои дома в Идлибе и северном Алеппо" в результате боевых действий.
По данным Обсерватории, в результате обострения конфликта погибли 704 человека, преимущественно участники боевых действий, а также 110 гражданских лиц.