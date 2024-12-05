Оккупанты отправляют в штурмы на фронте бывших заключенных женщин – ОСУВ "Хортица"
Россия начала привлекать женщин из мест лишения свободы к штурмовым действиям. Пока они не попадали в плен к украинским бойцам, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Назар Волошин в эфире телемарафона.
"Такого раньше замечено не было, однако сейчас есть информация, что как раз враг применяет такой человеческий ресурс, что женщины участвуют в штурмовых действиях. В плен они еще не попадали", — заявил Волошин.
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в большинстве своем женщин в армии врага привлекают к медпомощи или подразделению связи.
"Это бывшие заключенные, осужденные из отрядов "Шторм". Пока в плен они не попадали. Как только будет информация — мы обязательно сообщим", — добавил он.