Оккупанты отправляют в штурмы на фронте бывших заключенных женщин – ОСУВ "Хортица"

Россия начала привлекать женщин из мест лишения свободы к штурмовым действиям. Пока они не попадали в плен к украинским бойцам, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Такого раньше замечено не было, однако сейчас есть информация, что как раз враг применяет такой человеческий ресурс, что женщины участвуют в штурмовых действиях. В плен они еще не попадали" , — заявил Волошин.

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в большинстве своем женщин в армии врага привлекают к медпомощи или подразделению связи.