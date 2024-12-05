В Украине обанкротился еще один банк

Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк") к категории неплатежеспособных. Это первое банкротство банка в этом году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, доля банка на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2024 года.

"Соответственно, отнесение АО "Коминвестбанк" к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, каждый вкладчик "Коминвестбанка" получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты

В целом возможная сумма выплат составляет 432 млн гривен. Объем высоколиквидных активов Банка, учитывая ОВГЗ и депозитные сертификаты, составляет 890 млн гривен.