Глава МИД на заседании ОБСЕ рассказал о лжи России о "мире"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем выступлении на заседании ОБСЕ отметил неприемлемость целей России, которые она пытается реализовать через войну против Украины, и подчеркнул, что действия Кремля не свидетельствуют о готовности договариваться о мире, сообщает Европейская правда.

Сибига начал выступление с напоминания, что заседание проходит в 30-ю годовщину подписания Будапештского меморандума, один из гарантов которого теперь ведет захватническую войну против Украины, самую масштабную в Европе со времен Второй мировой.

"Москва пытается оправдать все это так называемыми "законными интересами безопасности". Но право моего народа на существование не является законным интересом России в сфере безопасности. Выбор моей нации относительно собственного будущего не является законным интересом России в сфере безопасности. На самом деле Россия сама является самой большой угрозой безопасности для мира...

Когда россияне говорят, что хотят мира, они лгут. Они говорят о переговорах лишь для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают. Посмотрите на их действия, а не на их слова. На самом деле Россия продолжает расширять войну" , – подчеркнул Сибига.

Он привел в качестве примеров постоянные воздушные атаки, системные удары по энергетической инфраструктуре, которые теперь угрожают и ядерной энергетике, все большее привлечение военной помощи Ирану и КНДР, привлечение военных КНДР, демонстративное применение баллистической ракеты средней дальности.

"Эти действия требуют решительного ответа. Мир благодаря силе. Не через умиротворение" , – подчеркнул министр иностранных дел.

Он отметил, что после опыта Будапештского меморандума Украина не может согласиться на какие-то договоренности за счет своих интересов, а современная Россия является самой большой угрозой для безопасности в регионе.

"Россия хочет второй Ялты или по крайней мере третьего Минска. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет. Вместо этого Украина хочет получить справедливый мир. И уважения к принципам для всех.

Это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине. Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность в отношении Украины как части евроатлантического сообщества" , – подчеркнул Сибига.

Он также выразил надежду, что ОБСЕ как институт присоединится к документированию российских военных преступлений и поможет привлечь Россию к ответственности. Также в заключительных словах Сибига назвал военным преступником главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Перед выступлением Лаврова Сибига вышел из зала заседания. Так же поступили министры иностранных дел Польши, Чехии и представители государств Балтии.

Напомним, накануне Сибига привозил оригинал Будапештского меморандума на встречу министров Североатлантического альянса для напоминания, чем обернулось для Украины ядерное разоружение в обмен на обещание от сильнейших держав мира.