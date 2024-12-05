Зеленский: В российском плену находятся по меньшей мере 6 мэров и глав общин

Украина не получает достаточно помощи от других организаций в вопросе возвращения украинских пленных в России. Сейчас в плену находятся по меньшей мере шесть мэров и глав общин, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к правозащитному сообществу.

"Много ли мы получаем сейчас помощи от таких организаций, как, скажем, ООН или Международный комитет Красного Креста в защите и возвращении украинских пленных в России? Вообще-то нет", - заявил президент и отметил, что недавно стало известно о смерти в российском плену городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева.

Сегодня же, по словам Зеленского, в российском плену находятся, по меньшей мере, шесть мэров городов и глав общин. Все они среди тысяч украинцев, которые находятся в плену врага не только с 2022, но и с 2014 года.

"Мы делаем все, чтобы их вернуть. 3767 украинцев и украинок уже вернули из плена", - добавил он.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Обмены пленными между Украиной и Российской Федерацией (РФ) происходят с начала полномасштабного вторжения врага. Неоднократно эти процессы координировались и через посредников.

В ноябре, при поддержке белорусской стороны, на территории Беларуси состоялась встреча омбудсмена Дмитрия Лубинца и российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Также на мероприятии были представители Международного комитета Красного Креста (МККК). Во время диалога обе стороны передали друг другу обновленные списки лиц, находящихся в плену.