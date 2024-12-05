Депутаты вернули конфискацию имущества за коррупцию в случае сделки со следствием

Верховная Рада поддержали отдельный законопроект №12243-1 о внесении изменений в статью 77 Уголовного кодекса, которым вернули норму о конфискации имущества коррупционеров, которые пошли на сделку со следствием. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

С 21 ноября из-за законодательной коллизии антикоррупционные органы потеряли право конфисковать имущество у обвиняемых в коррупции, которые выразили согласие сотрудничать со следствием в обмен на сделку.

Оказалось, что 20 ноября вместе с законом №4074-IX о лишении коллаборантов государственных наград была проголосована норма, которая "убивает" часть принятого 29 октября закона №4033-IX о сделках со следствием для обвиняемых в коррупции, который был одним из требований Украины в рамках программы макрофинансовой помощи Ukraine Facility.

Речь шла о статье 77 Уголовного кодекса Украины, откуда законом о лишении наград была вычеркнута норма о назначении дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на сделку со следствием.

Норму о конфискации пытались вернуть через законопроект №10242 об усилении уголовной ответственности за распространение информации из электронных реестров, который предусматривал срок тюремного заключения для журналистов-расследователей. Но депутаты не поддержали этот законопроект и вернули его на повторное чтение.