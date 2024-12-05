В Молдове премьер предлагает объявить чрезвычайное положение в энергетике

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан попросил ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе, а также объявил об отставке министра энергетики Виктора Парликова. Заявление Речана приводит TV8, сообщает Европейская правда.

По его словам, чрезвычайное положение будет сохраняться до решения проблемной ситуации в энергетическом секторе.

Отвечая на вопрос журналистов, что означает это решение, Речан заявил, что существует риск частичного, если не полного, прекращения поставок электроэнергии, а также других видов энергии, и что власть должна иметь инструменты для принятия таких решений, как ограничение экспорта энергии.

Молдовский премьер заявил, что возьмет на себя портфель министра энергетики, пока не будет назначен новый глава ведомства.

"Он (Парликов, – Ред.) отвечал за управление энергетическим сектором и допустил ошибки, которые привели нас к кризису" , – так объяснил Речан отставку министра энергетики.

Кроме министра энергетики премьер Молдовы призвал к отставке главу Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета Moldovagaz Сергея Тофилата.

По словам премьера, Тофилат блокировал закупку газа ответственными учреждениями, когда цена была наиболее выгодной, а через Бинзаря газ не закупали, когда это было возможно.

Недавно министр энергетики Молдовы ездил на переговоры с руководителем "Газпрома" в Россию. Они говорили о продолжении поставок газа в 2025 году после прекращения транзита через Украину и долге за газ, который Россия приписывает Молдове.

Впоследствии Речан предупредил, что впереди "очень сложная зима".