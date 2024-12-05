Активность российских диверсантов не возросла, но угроза остается – ГПСУ

Пока не фиксируется увеличение активности враждебных диверсионно-разведывательных групп. Об этом на брифинге заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Активность враждебных диверсионно-разведывательных групп сейчас не увеличивается. Фактически в свое время их активность уменьшилась, и мы не видим регулярности или значительного использования врагом своих ДРГ. Но, конечно, угроза от них никуда не делась" , – отметил Демченко.

По словам спикера ГНСУ, активность враждебных ДРГ снизилась, в том числе, и из-за ведения Силами обороны Украины операции на Курщине.