Активность российских диверсантов не возросла, но угроза остается – ГПСУ
Пока не фиксируется увеличение активности враждебных диверсионно-разведывательных групп. Об этом на брифинге заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Укринформ.
"Активность враждебных диверсионно-разведывательных групп сейчас не увеличивается. Фактически в свое время их активность уменьшилась, и мы не видим регулярности или значительного использования врагом своих ДРГ. Но, конечно, угроза от них никуда не делась", – отметил Демченко.
По словам спикера ГНСУ, активность враждебных ДРГ снизилась, в том числе, и из-за ведения Силами обороны Украины операции на Курщине.
"Если говорить о ДРГ, то да, я не исключаю, что активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась в том числе и из-за ведения операции в Курской области Силами обороны Украины", – добавил Демченко.