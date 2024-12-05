Россия решила закрыть Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге

Россия в ответ на закрытие своего консульства в Познани решила закрыть Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

5 декабря в МИД России польской стороне передана нота, в которой сообщается, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.

"Руководствуясь принципом взаимности, "persona non grata" объявлены три дипломатических работника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", – говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ добавили, что польские власти в последние годы реализовывали "откровенно враждебную политику в отношении России, практически полностью демонтировали выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляют о необходимости нанести нашей стране „стратегическое поражение".

"Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги в отношении России Москвой принимаются и в дальнейшем будут приниматься жесткие ответные меры", – отметили в российском ведомстве.

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.

Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.

Между тем большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна прогнать из страны посла России.