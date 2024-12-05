Глава МИД России встретился с пророссийскими коллегами из Венгрии и Словакии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях министерской встречи ОБСЕ на Мальте встретился с главами внешнеполитических ведомств Венгрии и Словакии Петером Сийярто и Юраем Бланаром, сообщает Европейская правда.

Сначала Лавров провел переговоры с Сийярто. При этом министры в последний раз виделись в этот понедельник, когда глава венгерского МИД приезжал в Москву и повторял свой давно известный тезис о том, что "Венгрия – на стороне мира".

???????????????? Russia's Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Minister of foreign affairs and Trade of Hungary Peter #Szijjarto on sidelines of #OSCE Ministerial Council



???? Valletta, December 5 #RussiaHungary pic.twitter.com/L2B4RZZpuF — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) December 5, 2024

Позже состоялась встреча Лаврова с Бланаром.

???????????????? Russia's Foreign Minister Sergey #Lavrov Holds talks with Minister of Foreign and European Affairs of Slovakia Juraj #Blanár on sidelines of #OSCE Ministerial Council



???? Valletta, December 5 #RussiaSlovakia pic.twitter.com/FShDofYh16 — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) December 5, 2024

Словакия вместе с Венгрией являются единственными странами Европейского Союза, которые в значительной степени приспосабливаются к России, несмотря на ее агрессию против Украины.

Юрай Бланар и Петер Сийярто также проводили двусторонние встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.