Глава МИД России встретился с пророссийскими коллегами из Венгрии и Словакии
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях министерской встречи ОБСЕ на Мальте встретился с главами внешнеполитических ведомств Венгрии и Словакии Петером Сийярто и Юраем Бланаром, сообщает Европейская правда.
Сначала Лавров провел переговоры с Сийярто. При этом министры в последний раз виделись в этот понедельник, когда глава венгерского МИД приезжал в Москву и повторял свой давно известный тезис о том, что "Венгрия – на стороне мира".
Позже состоялась встреча Лаврова с Бланаром.
Словакия вместе с Венгрией являются единственными странами Европейского Союза, которые в значительной степени приспосабливаются к России, несмотря на ее агрессию против Украины.
Юрай Бланар и Петер Сийярто также проводили двусторонние встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.