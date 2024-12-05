Украина и США планируют обновить торговое соглашение в следующем году

Украина и Соединенные Штаты готовы подписать протокол к Соглашению о торговом и инвестиционном сотрудничестве в начале января 2025 года. Об этом говорится в сообщении министерства экономики Украины по результатам встречи первой вице-премьер-министра - министерки экономики Украины Юлии Свириденко с торговой представительницей США Кэтрин Тай в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

Отмечается, что стороны обсудили обновление Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве (TICA), которое было принято в 2008 году и выразило совместное желание в ближайшее время подписать протокол к Соглашению, включая приложения по борьбе с коррупцией и надлежащей регуляторной практики.

"Украина готова подписать протокол к этому соглашению в начале января 2025 года. Это важный шаг для создания прозрачной бизнес-среды и привлечения инвестиций в Украину, особенно в контексте послевоенного восстановления" , - отметила Свириденко.

В частности, документ направлен на упрощение торговых процедур между двумя странами путем устранения барьеров в торговле, расширения доступа к рынкам, стимулирования двустороннего товарооборота и создания прозрачных условий для бизнеса.

Особое внимание уделено защите инвестиций и развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и аграрном секторе, а также предоставлению Украине технической поддержки для реализации экономических реформ и совершенствования правовой базы.

Кроме того, стороны обсудили пересмотр антидемпинговых мер по импорту украинской стали в США. Свириденко отметила важность расширения доступа украинских металлургов к американскому рынку.