В Минздраве призвали дарить детям меньше конфет в День Святого Николая
В ведомстве напоминают, что природные сахара из фруктов и ягод действуют на организм иначе, чем добавленные сахара, которые, например, в кондитерских изделиях и газированных напитках, сообщает Левый берег.
Злоупотребление сладостями с большим количеством добавленного сахара может привести к таким последствиям как:
- кариес;
- ожирение;
- сахарный диабет 2-го типа;
- артериальная гипертензия и другие нарушения сердечно-сосудистой системы.
Специалисты объясняют, что детям так нравятся сладости с добавленным сахаром потому, что они обладают насыщенным сладким вкусом и способностью быстро повышать уровень сахара в крови.
Это стимулирует выброс дофамина — нейромедиатора, который создает ощущение удовольствия, и организм будет стремиться получить еще больше сахара для поддержания этого состояния. будут фрукты, это поощрит ребенка есть не только сладкое.
ЦОС подчеркивает, что фрукты и ягоды обладают рядом преимуществ:
- содержат полезные вещества: снабжают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами;
- улучшают пищеварение: клетчатка во фруктах поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и помогает контролировать массу тела;
- снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.