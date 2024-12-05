В Минздраве призвали дарить детям меньше конфет в День Святого Николая

В ведомстве напоминают, что природные сахара из фруктов и ягод действуют на организм иначе, чем добавленные сахара, которые, например, в кондитерских изделиях и газированных напитках, сообщает Левый берег.

Злоупотребление сладостями с большим количеством добавленного сахара может привести к таким последствиям как:

кариес;

ожирение;

сахарный диабет 2-го типа;

артериальная гипертензия и другие нарушения сердечно-сосудистой системы.

Специалисты объясняют, что детям так нравятся сладости с добавленным сахаром потому, что они обладают насыщенным сладким вкусом и способностью быстро повышать уровень сахара в крови.

Это стимулирует выброс дофамина — нейромедиатора, который создает ощущение удовольствия, и организм будет стремиться получить еще больше сахара для поддержания этого состояния. будут фрукты, это поощрит ребенка есть не только сладкое.

ЦОС подчеркивает, что фрукты и ягоды обладают рядом преимуществ: