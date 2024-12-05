Нардеп озвучила области, где происходила системная "бусификация"

Народный депутат от фракции Голос, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская назвала три области, где ТЦК системно проводили «бусификацию», сообщает Новое время.

«Были области, где это происходило системно: Закарпатье, Одесская область, Буковина. И системно из этих областей потом часть тренировочных центров не хотела брать людей, потому что те люди, которые были набраны с улицы, были родителями троих детей с отсрочкой, люди с инвалидностью, еще какие-то моменты» , — заявила Бобровская в эфире Radio NV.

Депутатка также сказала, что ответственность за то, что была применена сила, понесли единицы.

4 декабря, представитель омбудсмена Дмитрия Лубинца в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил, что в Украине почти полностью искоренили так называемую бусификацию. Сам Лубинец заявил, что Козыренко не занимается этими вопросами.