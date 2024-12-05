Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных росактивов

Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM). Со ссылкой на прес-службу Минфина, сообщает ЮрЛига.

Отмечается, что это создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.

"Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы займа, привлеченных от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом" , - говорится в сообщении.

Средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих займов, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine - ERA).