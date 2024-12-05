НАБУ проводит обыски у председателя Хозяйственного суда Львовской области

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у главы Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и экс-главы Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого. Со ссылкой на источники в НАБУ, сообщает Зеркало недели.

По словам наших источников, у судей обнаружили один миллион долларов. В настоящее время продолжаются следственные действия, Артимович и Плотницкий пока не задержаны.

Василий Артимович возглавил Хозсуд Львовской области 21 марта 2023 года. Борис Плотницкий был назначен главой Западного апелляционного хозяйственного суда 1 октября 2018 года.

В августе этого года Высший совет правосудия уволил Плотницкого и отправил в отставку.

Напомним, 2 декабря работники ГБР задержали адвоката и экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова и объявили подозрение в участии в преступной организации и участии в ее преступлениях и в получении взятки. На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Емельянова под стражу без права на залог.

В ГБР утверждают, что он вместе с другими судьями построил бизнес на судебных решениях. Члены преступной организации за взятки выносили нужные решения, в основном в хозяйственных спорах.

Следствие инкриминирует Емельянову получение взятки за решение, которое он принял в 2008 году, работая в должности судьи хозяйственного суда Донецкой области. По данным следствия, он в сговоре с преступной организацией и получив взятку, передал одному из обществ земельный участок (около 20 га) в городе Святогорск Донецкой области.