Оккупанты с 2014 года принудительно мобилизовали в армию РФ около 50 тыс жителей Крыма

С начала оккупации Крыма в 2014 году в российскую армию было мобилизовано около 50 000 жителей полуострова.﻿ Об этом говорится в отчете о результатах деятельности Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым за 2022-2024 годы, сообщает Суспільне.

Отмечается, что в конце декабря 2024 года в оккупированном Крыму завершится уже 20-я призывная кампания, которую проводит Россия.

В течение 2024 года оккупационные власти призвали на службу 5,5 тысяч человек. Представительство заявляет, что это нарушает нормы IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, является военным преступлением.

Кроме принудительной мобилизации, российские оккупанты применяют репрессивные меры против тех, кто отказывается служить в российской армии.

Всего за уклонение от военной службы оккупационные власти Крыма возбудили 553 уголовных производства, из них 244 - после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Представительство президента зафиксировало не менее 497 случаев, когда суды оккупационных властей признали жителей Крыма виновными в отказе от службы в армии РФ.